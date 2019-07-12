Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках

Россельхознадзор возьмет на себя контроль за содержанием животных в цирках, зоопарках и океанариумах. Соответствующее постановление в пятницу, 12 июля, подписал глава правительства России Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости».

Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. С этого момента Россельхознадзор будет лицензировать деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках и аналогичных учреждениях. Он же будет следить за соблюдением требований к содержанию животных.

Закон, регулирующий принципы обращения с животными, президент России Владимир Путин подписал в конце 2018 года. Его основные нормы уже вступили в силу, но статьи, касающиеся государственного надзора, заработают, после того как правительство распределит соответствующие полномочия между органами власти.

Источник: Газета Известия