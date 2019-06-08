России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов

8 июня 2019     20
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов

Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».

Серехидо считает, что к таким последствиям может привести новый формат ЛЧ.

Предложение о реформах, разработанное президентом Ассоциации европейских клубов (ECA) и главой итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли, предполагает отмену системы квалификации ЛЧ. Также ЕСА намерена изменить формат группового этапа турнира. Сейчас на этой стадии ЛЧ клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA предлагает сократить количество групп до четырех, в каждую из которых будет входить по восемь команд. Таким образом, каждый участник турнира сыграет минимум 14 матчей (сейчас шесть). Кроме того, шесть первых команд из каждой группы сохранят места в ЛЧ на следующий сезон. То есть каждый год в турнир смогут входить только восемь новых команд.

Внедрение нового формата в ЛЧ вызовет еще больший экономический разрыв между богатыми и бедными командами, считает Серехидо. «Пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», — пояснил он.

Представитель Ла Лиги добавил, что создание закрытого турнира только для «лучших клубов» приведет к тому, что мелкие клубы будут получать отказы в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, а богатые — переведут национальные лиги в соревнования второго эшелона, отдавая приоритет ЛЧ. «Для “крупных” клубов участие в этой лиге будет практически гарантированным из года в год», — отметил он.

Источник: Лента.Ру

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