России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

22 сентября 2019     15
России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Россию подозревают в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в течение последних 18 месяцев. Отмечается, что российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга.

О возможных манипуляциях с данными 21 сентября сообщал немецкий журналист Хайо Зеппельт. Ожидается, что WADA сообщит о результатах расследования на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Там обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июле WADA проанализировало базу данных Московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры (Чемпионат Испании по футболу) со счетом 2:0. Об этом в воскресенье, 22 сентября, …


«Вышла и сделала то, что умеет»: Ягудин о дебюте Трусовой, новом рекорде и шансах на новый четверной прыжок
«Вышла и сделала то, что умеет»: Ягудин о дебюте Трусовой, новом рекорде и шансах на новый четверной прыжок

Александра Трусова, впервые в истории женского фигурного катания исполнившая три четверных прыжка, может усилить свою программу ещё одним элементом аналогичной …


России предрекли отстранение от Олимпиады-2020
России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph. По …


Назван размер пенсий российских артистов
Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма». По данным издания, например, 79-летняя заслуженная артистка …


Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка
Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка

Найдена пропавшая в Москве 14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Отмечается, что Кварчия не пострадала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты