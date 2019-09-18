России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств

18 сентября 2019     10
России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%. Об «Известиям» рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

По его словам, катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — рассказал специалист.

Единственным решением проблемы он видит отмену всех законов, которые мешают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверен, что только отечественные фармацевтические компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.

«Один из путей закрытия брешей — закупка препаратов государством. В этом отношении распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей — совершенно правильное. Но, чтобы таких ситуаций не возникало, нужно изменение законодательства», — подчеркнул он.

Также профессор рассказал об эффективных методах ранней диагностики рака.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«У нас будет резкий скачок смертности»

Источник: Газета Известия

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