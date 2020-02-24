России приписали попытки организовать для Украины проблемы с WADA

24 февраля 2020     16
России приписали попытки организовать для Украины проблемы с WADA

Глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул в интервью Tribuna.com рассказал, как его организация работает в сфере борьбы с допингом. Кроме того, чиновник приписал России попытки организовать для страны проблемы со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Гоцул вспомнил, что пять лет назад Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) был признан не соответствующим кодексу WADA, однако благодаря проведенной работе украинская сторона добилась его восстановления. «Смогли убедить международное сообщество на уровне профильного министерства, НАДЦУ и ведущих федераций страны, что политика изменилась. Они нам поверили», — заявил глава ФЛАУ.

При этом, по словам чиновника, Россия пыталась выставить Украину не в лучшем свете в WADA. «Россия, которой было грустно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой», — сказал Гоцул и добавил, что его коллегам удалось убедить агентство в том, что их политика отличается.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд.

Национальный антидопинговый центр Украины в 2017 году поддержал инициативу ряда иностранных антидопинговых комитетов отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. На соревнования в итоге отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», выступавшая под олимпийским флагом.

Источник: Лента.Ру

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