Российская авиация отрезала боевиков от снабжения

25 июля 2019     38
Российская авиация отрезала боевиков от снабжения

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли серию ударов по базам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и маршрутам снабжения джихадистов из «Джейш аль-Изза» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным военного источника издания, в результате террористы понесли большие потери и были вынуждены оставить ключевой путь в провинциях Хама и Идлиб, по которому поставлялись запасы.

Ранее изданию стало известно, что в течение июля силы боевиков поредели сильнее, чем за все месяцы до того — всего погибло по меньшей мере 300 человек. При этом за большую часть этих смертей ответственны российские ВКС.

21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками ХТШ.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

В Севастополе за самоуправство суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы
В Севастополе за самоуправство суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы

Следствие по уголовному делу о самоуправстве 55-летней жительницы города проводили сотрудники следственной части Следственного управления УМВД России по Севастополю. Установлено, …


Перед выборами Севизбирком избавляется от лучших кадров?
Перед выборами Севизбирком избавляется от лучших кадров?

На днях «ИНФОРМЕРу» стало известно о том, что председатель Нахимовской избирательной комиссии Мария Ермакова отстранена от своих обязанностей. С чего вдруг Севастопольская избирательная комиссия …


Севастопольцы обсудят создание музейного комплекса с Минкультом
Севастопольцы обсудят создание музейного комплекса с Минкультом

29 июля в Севастополе пройдёт экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия будущего культурного кластера на мысе Хрустальный с муниципальными и образовательными …


В Херсонесе выступит создатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин
В Херсонесе выступит создатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин

26 июля создатель движения “Митьки” Дмитрий Шагин выступит с концертом в музее-заповеднике “Херсонес – Таврический”. Аккомпанировать ему будут музыканты севастопольской …


В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами
В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата. © Cocoon Gettyimages.ru По словам представителя пресс-службы ПФЛ, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты