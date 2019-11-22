Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

22 ноября 2019     25
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза
В московских парках появятся почтовые ящики Деда Мороза

В московских парках с 25 ноября появятся почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу. Отправить послание можно будет до 8 …


Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов
Россияне оценили реализацию программ по благоустройству дворов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как россияне оценивают реализацию программ по благоустройству городской среды. С результатами опроса ознакомился RT. …


Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны. Источник: Лента.Ру


Пушков оценил апелляцию Киева на решение по «Северному потоку — 2»
Пушков оценил апелляцию Киева на решение по «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2», назвав украинские намерения «арьергардным …


Трамп захотел продолжения импичмента
Трамп захотел продолжения импичмента

Президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате. Об этом телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты