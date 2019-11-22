Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

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Российская армия перевооружилась на «Искандеры» Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны. Источник: Лента.Ру



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