Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Источник: Лента.Ру
Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Источник: Лента.Ру
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Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщается на сайте Минобороны. Источник: Лента.Ру
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможную апелляцию Киева на решение Дании по «Северному потоку — 2», назвав украинские намерения «арьергардным …
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Президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате. Об этом телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган …