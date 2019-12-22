Российская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье

22 декабря 2019     10
Российская биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Российская биатлонистка Кристина Резцова согласилась пробежать гонку в нижнем белье. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Резцова вспомнила, как в 2013 году на спор выступила в нижнем белье поверх комбинезона. Она сказала, что готова повторить этот опыт на этапе Кубка мира. «За ту историю мне не стыдно. Если попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу», — отметила спортсменка.

23-летняя биатлонистка вошла в состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира. Она занимает 41-е место в общем зачете, набрав 45 очков.

В 2015 году жительница британского Манчестера Джемма Хьюз создала специальную женскую футбольную лигу, в которой спортсменки смогут выступать только в нижнем белье. По ее мнению, откровенной формой британки могут привлечь внимание болельщиков и спонсоров, что улучшит материальное положение спортсменок.

Источник: Лента.Ру

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