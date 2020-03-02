Российская блогерша сходила на шоу после смертельной банной вечеринки

Российская блогерша Катерина Диденко, на чьей вечеринке в банном клубе погибли три человека из-за сухого льда в бассейне, стала участницей передачи «Прямой эфир» с телеведущим Андреем Малаховым на канале «Россия 1». Об этом пишет «КП».

Вместе с Диденко на передаче появились и ее подруги. Как пишет издание, после трагедии в банном клубе друзья блогерши, чтобы «не растерять подписчиков», поднимают тему трагедии «как могут». «Кто-то побежал в маникюрный салон, кто-то пошел в гости к новоявленной вдове, кто-то снимает видео в метро», — пишет издание.

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14:11 — 29 февраля

28 февраля «аптечный» блогер Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж именинницы Валентин, желая устроить сюрприз, высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн. При попадании в воду в большом количестве образовался углекислый газ. Несколько гостей прыгнуло в бассейн, в результате погибли три человека, в том числе муж россиянки Валентин.

29 февраля Диденко рассказала о своем шоковом состоянии после гибели мужа и друзей. «Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: “А где папа?” Не знаю, что ей сказать», — поделилась она. Интернет-пользователи раскритиковали блогершу, обвинив ее в желании «похайповать».

Источник: Лента.Ру