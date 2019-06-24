Российская команда завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр

Российская сборная укрепила лидерство в общекомандном зачете по итогам второго дня Европейских игр в Минске, завоевав 21 медаль.

Отмечается, что всего было разыграно 38 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Всего в активе нашей команды 19 золотых, и по 10 серебряных и бронзовых медалей.

Золото завоевали Дина Аверина в упражнениях с обручем и лентой в художественной гимнастике, Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а также Антон Булаев и Наталья Авдеева в стрельбе из блочного лука в миксте, пишет ТАСС.

Кирилл Старцев и Виктория Аксенова также завоевали золотые награды в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике среди смешанных пар, Елена Соколова в прыжках в длину, а также самбисты Диана Рябова, Сергей Рябов и Руслан Багдасарян.

Серебро и бронза также было завоевано в спортивной гимнастике, самбо, легкой атлетике (метание копья и прыжки в высоту). Кроме того, бронзовую медаль завоевали российские гимнастки в групповом многоборье.

Европейские игры или Европиада — это региональные международные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Тогда сборная России стала лидером в медальном зачете.

В рамках игр будут разыграны 200 комплектов медалей в 15 видах спорта среди атлетов из 50 стран мира. От сборной России на соревнования отправилась делегация из 250 спортсменов, что стало рекордом.

Источник: Газета Известия