Российская прокуратура захотела сотрудничать с украинскими коллегами

Генеральная прокуратура России нацелена на конструктивное сотрудничество с украинскими коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского надзорного ведомства Александра Куренного.

Он отметил, что Генпрокуратура Украины также заинтересована в нормализации отношений с коллегами из России. Куренной добавил, что Киеву было направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования, пять из них были удовлетворены, в трех было отказано. Российское надзорное ведомство, в свою очередь, рассмотрело 32 запроса украинской стороны, 11 из них были удовлетворены, в четырех было отказано.

По словам представителя Генпрокуратуры, сотрудничество между главными надзорными ведомствами государств в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и ряда других договоров.

Источник: Лента.Ру