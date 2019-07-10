Генеральная прокуратура России нацелена на конструктивное сотрудничество с украинскими коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского надзорного ведомства Александра Куренного.
Он отметил, что Генпрокуратура Украины также заинтересована в нормализации отношений с коллегами из России. Куренной добавил, что Киеву было направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования, пять из них были удовлетворены, в трех было отказано. Российское надзорное ведомство, в свою очередь, рассмотрело 32 запроса украинской стороны, 11 из них были удовлетворены, в четырех было отказано.
По словам представителя Генпрокуратуры, сотрудничество между главными надзорными ведомствами государств в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и ряда других договоров.
Источник: Лента.Ру
|
Российская прокуратура захотела сотрудничать с украинскими коллегами
Генеральная прокуратура России нацелена на конструктивное сотрудничество с украинскими коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя …
|
Путин посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …
|
«Дела закрыты безосновательно»: могут ли украинцы рассчитывать на объективное расследование «майдана» при Зеленском
Многие уголовные дела, связанные с событиями так называемого евромайдана, были безосновательно закрыты по вине Сергея Кизя, недавно ставшего заместителем генпрокурора …
|
Россияне стали экономить на лекарствах
Жители России сократили свои траты на лекарства впервые с 2015 года. Это следует из отчета DSM Group, передает газета «Известия». …
|
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву. Об этом 9 июля …