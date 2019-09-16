Российская промышленность поднялась

Прирост промышленного производства за август составил 2,9 процента по сравнению с августом 2018 года и 2,5 процента по сравнению с июлем 2019 года. Наибольшие темпы роста у сырьевых и обрабатывающих отраслей. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, наибольший рост в сырьевом секторе показала добыча цветных металлов (прирост 10,9 процента к августу 2018 года), в том числе медной руды на 10,9 процента в годовом выражении. По сравнению с августом прошлого года добыча нерудных полезных ископаемых выросла на 11,3 процента, рост с июля 2019-го составил 2,9 процента. Также в Росстате отметили, что производство нефтепродуктов выросло на 3,3 процента. «В частности, производство бензина всех сортов — на 7,9 процента в годовом выражении и на 2 процента по сравнению с июлем 2019 года, дизельного топлива — на 7,2 процента в годовом выражении и на 1 процента по сравнению с июлем 2019 года», — говорится в сообщении.

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В середине августа Росстат констатировал, что В России сократилось число госпредприятий: за последние три года их стало меньше на девять процентов. Среди отраслей лидирует по сокращению количества госкомпаний обрабатывающая промышленность — снижение в три раза, за ней следуют торговля (42,7 процента) и строительство (33,5 процента).

Источник: Лента.Ру