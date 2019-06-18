Российская разведка забеспокоились из-за канадских нарколибералов
18 июня 2019 17
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин посетовал на пропаганду приема наркотиков и размывании ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.
Он уверен, что зарубежные научные объединения, транснациональные корпорации и СМИ активно рекламируют наркотики как способ борьбы с депрессией и психологическими проблемами, а на площадке ООН так называемые нарколибералы во главе с Канадой ведут дело к размыванию глобального режима наркоконтроля. Нарышкин отметил, что целью такой кампании является превращение людей в индивидов, которые легко поддаются манипуляции.