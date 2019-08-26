Российская тревел-блогер разбилась на Бали

Тревел-блогер Олеся Сацункевич скончалась в больнице после ДТП на Бали. Об этом говорится в Instagram россиянки.

Девушка впала в кому после падения с мотоцикла. У нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние.

Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, поэтому ее перевезли в Москву.

Российские врачи проводили обследования и мероприятия интенсивной терапии, однако спасти пациентку не смогли. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

На страницу Сацункевич в Instagram подписаны более 21 тыс человек.

Источник: Газета Известия