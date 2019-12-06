Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Она набрала за прокат 85,45 балла, побив свой мировой рекорд. Второе место заняла Алина Загитова с 79,60 балла. На третьем месте расположилась Анна Щербакова (78,27). Александра Трусова находится на пятом месте (71,45).
Материалы по теме00:01 — 5 декабря
Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Загитовой, проводят дебютный сезон на взрослом уровне.
Источник: Лента.Ру