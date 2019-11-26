Российские банки объединятся в борьбе с сомнительными переводами

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. С ее помощью кредитные организации смогут объединить усилия в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета, рассказали «Известиям» два источника на финансовом рынке.

Предполагается, что оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК). Новая платформа в том числе защитит систему быстрых платежей, сказали в Сбербанке.

У экспертов есть опасение, что банки будут неохотно делиться сведениями о своих клиентах. Кроме того, на первых этапах антифрод-мониторинг может заблокировать слишком много правомерных трансакций.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 ноября.

Источник: Газета Известия