Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

19 февраля 2020     17
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Мамута рассказал, что с февраля по декабрь прошлого года Центробанк получил 3,8 тысячи жалоб на мисселинг — продажи без должного информирования. По его словам, 2,2 тысячи обращений из них касались деятельности банков.

Также специалист рассказал, что кредитные организации предлагают потребителям новые финансовые продукты, не рассказывая о связанных с ними рисках. Так, банки не информируют граждан о том, что вклады отличаются от инвестиционных инструментов, так как последние не гарантируют доходность. Например, в 2018-2019 годах банки активно продавали инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) под видом депозитов. «Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком», — рассказал Мамута.

По его словам, клиенты понимали все только тогда, когда решали досрочно изъять средства. Однако, если проходило полгода-год, период охлаждения уже не действовал. Мамута напомнил, что Центробанк в прошлом году выпустил указание, которое требует банки раскрывать информацию ИСЖ.

Источник: Лента.Ру

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