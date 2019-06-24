Российские бойцы MMA оказались лучшими в Европе

24 июня 2019     11
Российские бойцы MMA оказались лучшими в Европе

Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА) в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В общей сложности российские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали Виктория Дудакова, Магомед Алиев, Саламат Исбулаев, Магомедхабиб Умаров и Игорь Глазков. Серебряные медали завоевали Сулейман Бершигадов, Евгений Морозов и Гаджимурад Багаудинов. Бронзовым призером стал Магомедрасул Гусенгаджиев.

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Бахрейна (пять золотых и бронзовая медали), на третьем месте расположилась национальная команда Украины (2-2-3).

Чемпионат Европы проходил с 18 по 23 июня. В турнире принимали участие 314 бойцов из 36 стран в 16 весовых категориях. Соревнования были организованы двумя организациями — Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF) и Международной ассоциацией ММА (WMMAA).

Источник: Лента.Ру

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