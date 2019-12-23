Российские ветеринары спасли жизнь таракану

23 декабря 2019     14
Российские ветеринары спасли жизнь таракану

В Красноярске ветеринары клиники «Лимпопо» успешно прооперировали таракана и спасли ему жизнь. Об этом сообщается в группе «Ветеринарная клиника “Лимпопо”» во «ВКонтакте».

В субботу, 21 декабря, врач Дания Наильевна Пух с ассистенткой Анастасией Кузиной удалили у самки таракана вида Archimandrita tessellata оотеку (кокон для хранения и созревания яиц — прим. «Ленты.ру»). По словам ветеринаров, после родов оотека должна была самостоятельно вправиться внутрь самки, однако этого не произошло, так как в коконе остались недоразвитые зародыши.

«Ее привезли на прием с уже подсыхающей оболочкой, которая могла быть позже инфицирована, и самка могла погибнуть», — объяснили работники «Лимпопо».

В результате ветеринары запаяли внутрь таракана обезболивающий препарат и удалили оотеку под газовым наркозом.

Archimandrita tesselata — один из видов южноамериканских тараканов, также известный как таракан-архимандрит или гигантский лесной таракан. Длина взрослой особи достигает 8,5 сантиметра. Самка приносит за раз до 20 детенышей. Представителей этого вида часто разводят как декоративное насекомое.

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Источник: Лента.Ру

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