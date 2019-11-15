Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

15 ноября 2019     42
Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Военная полиция России установила контроль над аэродромом рядом с сирийским Кобани, где ранее базировались американские военнослужащие. Об этом сообщил старший инспектор российской военной полиции, передает ТАСС.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей
Россияне признались в любви к выносу вещей из отелей

Российские туристы рассказали о том, какие вещи они забирают с собой из отелей. Об этом сообщает РИА «Новости» за ссылкой …


Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины
Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в …


По подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим
По подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим

Следователи ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю задержали отчима пропавшей Дарьи Пилипенко, которую с 12 ноября ищут …


Нераспространение знаний: Госдеп планирует предотвратить утечку «секретных технологий» в вузах
Нераспространение знаний: Госдеп планирует предотвратить утечку «секретных технологий» в вузах

Госдепартамент США намерен укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий таким государствам, «распространяющим ядерное оружие», как КНДР, …


Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии
Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Военная полиция России установила контроль над аэродромом рядом с сирийским Кобани, где ранее базировались американские военнослужащие. Об этом сообщил старший …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты