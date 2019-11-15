Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Военная полиция России установила контроль над аэродромом рядом с сирийским Кобани, где ранее базировались американские военнослужащие. Об этом сообщил старший инспектор российской военной полиции, передает ТАСС .

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