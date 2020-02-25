Российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков в Идлибе

25 февраля 2020     17
Российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков в Идлибе

Российские военные совместно с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) обнаружили пещеру протурецких боевиков в сирийском Идлибе. Об этом сообщается в репортаже издания «Русская Весна».

Уточняется, что пещера была найдена в одном из домов на западной окраине освобожденного города Серакаб в феврале. В ней военные обнаружили склад медикаментов, а также полевой госпиталь. По словам военнослужащих, там находились консервы турецкого производства. Кроме того, в схроне было найдено иностранное оружие. Пещеру занимали боевики запрещенной в России группировки «Исламская партия Туркестана».

Издание отмечает, что местные жители рассказали о тюрьме экстремистов для содержания пленных солдат правительственных сил, которая располагалась в этой пещере.

Ранее в феврале сообщалось, что протурецкие боевики получили американскую технику для борьбы с армией президента Сирии Башара Асада.

Источник: Лента.Ру

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