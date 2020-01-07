Российские военные охраняли Путина во время поездки в Сирию

Российские военные охраняли президента Владимира Путина и обеспечивали безопасность его визита в Сирию, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», — отметил Песков.

Путин прибыл в столицу Сирии Дамаск 7 января. В рамках визита он посетил командный пункт российской армии, где провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Также глава государства побывал в православной церкви и мечети Омейядов.

Во время беседы с Асадом Путин отметил, что «пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны».

Источник: Лента.Ру