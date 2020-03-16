Российские военные показали «артиллерийскую карусель» под Оренбургом

Российские артиллеристы приняли участие в учениях под Оренбургом, в рамках которых подразделения реактивных систем залпового огня отработали «артиллерийскую карусель» — быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), такая тактика позволяет повысить живучесть артиллерийских батарей.

Отмечается, что в рамках учений системы «Град» и «Ураган» уничтожали условного противника, получая координаты целей у разведчиков, которые узнавали эти данные при помощи комплекса «Орлан-10».

Учение проводилось в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии ЦВО.

В середине февраля военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Град». Стрельбы проводились в Кемеровской области.

Источник: Газета Известия