Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд. Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном матче, который прошел в американском Чикаго, россияне победили команду США со счетом 3:1 по сетам. Больше всего очков — 17 — набрал Дмитрий Волков, Егор Клюка отметился 14 баллами, Иван Яковлев — 12 баллами. Лучший счет у противников показал Тэйлор Сэндер, он набрал 20 очков.

Команда США завоевала серебро, бронзовыми призерами стали волейболисты сборной Польши.

Сборная России также является победителем Лиги наций 2018 года. Тогда турнир проводился впервые. Он заменил в международном календаре мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при.

Источник: Лента.Ру