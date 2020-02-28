Российские дипломаты пригласили американские власти в Крым

28 февраля 2020     5
Российские дипломаты пригласили американские власти в Крым

Посольство России в США на своей странице в Facebook пригласило американских чиновников посетить Крым. Так российские дипломаты отреагировали на заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Крыма был «оккупирован» в 2014 году.

«Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве также добавили, что вопрос о принадлежности полуострова «закрыт окончательно и бесповоротно».

«Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнули дипломаты.

26 февраля Помпео призвал Россию прекратить оккупацию Крыма. По его словам, в соответствии с «Крымской декларацией», принятой в июле 2018 года, США «не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над полуостровом».

25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Матч-триллер в Лондоне, сенсация в Стамбуле и помощь «Шахтёра» России: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ
Матч-триллер в Лондоне, сенсация в Стамбуле и помощь «Шахтёра» России: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ

Турецкий «Истанбул Башакшехир» в дополнительное время сенсационно выбил из розыгрыша Лиги Европы «Спортинг». «Арсенал» и «Олимпиакос» порадовали болельщиков ярким матчем …


В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

08:17 В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана. Об этом заявили в пресс-службе …


Умерла телеведущая и создательница одного из самых успешных сериалов в истории
Умерла телеведущая и создательница одного из самых успешных сериалов в истории

Американская телеведущая и создательница одной из самых успешных в истории мыльной оперы «Молодые и дерзкие», которая выходит в эфире телеканала …


Найден исчезающий в Подмосковье вид жилья
Найден исчезающий в Подмосковье вид жилья

Найден исчезающий в Подмосковье вид жилья — им оказались таунхаусы. За последние пять лет количество подобных объектов на первичном рынке …


Коронавирус проник в Белоруссию
Коронавирус проник в Белоруссию

Первый случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Белоруссии. Как сообщается на сайте Минздрава страны, инфекция обнаружена у иранского студента. Источник: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты