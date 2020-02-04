Российские инспекторы посетят военный объект в Эстонии

Военный объект на территории Эстонии проинспектируют российские военные. Об этом 4 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«Посещение по оценке будет проводиться 4 февраля 2020 года в течение одного дня. В ходе посещения инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники», — сказал Рыжков.

Посещения по оценке проводятся в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (МДБ) был принят 30 ноября 2011 года во время пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ОБСЕ). Он является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Источник: Газета Известия