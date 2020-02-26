Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

26 февраля 2020     18
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. Видео совместного удара опубликовано в Telegram-канале «Военный осведомитель».

В частности, на кадрах видно, как МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 Воздушно-космических сил России выпускают тепловые ловушки во время ударов по боевикам.

На данный момент сирийские военные ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля. После столкновений 20 февраля повстанцам удалось прорвать оборону войск в районе селения Найраб и занять его, однако контроль над ним, по мнению сирийских источников, является условным из-за активности российской авиации.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

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