Российские коммунальщики попытались приблизить весну с помощью древнего обряда

12 марта 2020     13
Российские коммунальщики попытались приблизить весну с помощью древнего обряда

Якутские коммунальщики прибегли к древнему обряду, чтобы приблизить весну. Они отпилили рог у статуи мифического Быка холода, который символизирует якутскую зиму. Фотографии проведенного ритуала опубликованы на официальной странице коммунальной службы в Instagram.

По народному якутскому календарю 12 февраля у Быка холода (зимы) должен сломаться первый рог, что говорит об ослабевании морозов. Однако спустя месяц этого так и не произошло. В связи с этим работники Нюрбинского филиала коммунальных служб решили ему помочь, отпилив один из рогов ледяной фигуры животного. Это символическое действо они связали с переходом на второй этап отопительного периода.

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00:01 — 8 декабря 2019

Как гласит якутский календарь, 31 января у Быка притупляются оба рога, и морозы ослабевают. Первый рог должен отпасть 12 февраля — с этого дня прекращаются крепкие морозы. Второй рог отваливается 24 февраля, и тогда в Якутии полностью заканчивается морозный период. Полное завершение зимнего периода наступает 22 марта, когда отваливается голова мифического существа и туловище Быка уплывает обратно в Ледовитый океан. В этом году мифический Бык «не уложился» в свой привычный график.

Жители тюркских народов часто прибегают к помощи высших сил для решения социально-бытовых проблем. В прошлом месяце жители российского города Агидель в Башкирии призвали шамана, чтобы тот помог решить проблему с парковкой. Под звуки горлового пения колдунья провела обряд и задала потусторонним силам вопросы, волнующие жильцов. «Духи ответили — парковка будет!» — сообщила женщина. Такой ответ вполне удовлетворил местных жителей.

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Источник: Лента.Ру

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