Российские компании призвали быть сговорчивее

5 декабря 2019     8
Российские компании призвали быть сговорчивее

В России недостаточно развит институт решения налоговых споров в случаях, когда дело касается сразу нескольких государств, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы документа указывают на недостаточную развитость в России взаимосогласительной процедуры (mutual agreement procedure). Она предусматривает разбирательство с участием всех спорящих сторон в случаях, когда в таком споре задействовано несколько стран и их налоговых органов. Обычно процедура востребована, если одну компанию признают налоговым агентом сразу нескольких стран и начисляют в них налоги.

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При этом, отмечают авторы, взаимосогласительная процедура предусмотрена и в Глобальном плане борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (BEPS), в котором участвует Россия, и в многочисленных соглашениях Москвы с другими странами об избежании двойного налогообложения. Однако на практике в России она почти не применяется, и главной причиной является неосведомленность многих компаний о такой возможности.

К тому же, процедура не прописана детально в российских нормативно-правовых актах. Минфин дает только общее описание.

Также, по словам опрошенных изданием юристов, причиной может служить низкая заинтересованность российских властей в проведении подобных процедур и недостаток компетентности отечественных специалистов.

Источник: Лента.Ру

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