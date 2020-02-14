Российские мужчины остались недовольны пенсионной реформой

Более трети российских мужчин (41 процент) остались недовольны пенсионной реформой в стране, сочтя ее дискриминационной. По их мнению, выход мужчин на пенсию на пять лет позже женщин несправедлив. Среди россиянок дискриминационной реформу по отношению к мужчинам считают 28 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом поиска работы Superjob.

В целом о дискриминационном характере реформы говорит треть россиян (34 процента), противоположного мнения придерживается почти половина опрошенных (47 процентов).

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00:01 — 16 декабря 2019

По данным исследователей, более всего недовольны пенсионной реформой российские холостяки (46 процентов), среди женатых мужчин о несправедливости сильного повышения пенсионного возраста для мужчин говорят только 40 процентов. Не считают реформу дискриминацией 35 процентов холостяков и 46 процентов женатых.

Среди россиянок ситуация обратная — большинство тех, кто считает реформу дискриминационной, замужем (31 процент). Среди незамужних такого же мнения придерживаются только 27 процентов опрошенных.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.

Источник: Лента.Ру