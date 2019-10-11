Российские пранкеры разыграли сенатора США

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сенатора Линдси Грэма (Lindsy Graham), представившись в разговоре с ним министром обороны Турции. Об этом пишет NBC, ссылаясь на запись разговора, опубликованную Politico.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь», — признался журналистам официальный представитель сенатора Кевин Бишоп (Kevin Bishop).

В беседе с пранкерами, которая состоялась еще в августе, Грэм выразил мнение, отличное от того, которое до этого высказывал в Сенате. Если обычно законодатель выступал за введение санкций против Турции и за военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную главным образом против курдских формирований, то в разговоре с якобы турецким министром он назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) крупной проблемой.

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00:05 — 19 июня 2017

Сенатор отметил, что говорил президенту США Дональду Трампу о том, что прежний глава государства Барак Обама совершил серьезную ошибку, положившись на РПК. «Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — заявил Грэм. Кроме того, сенатор призвал пранкеров воздержаться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Вовану и Лексусу удалось организовать второй разговор с Грэмом. Во время него он еще раз порекомендовал Турции не закупать российские ЗРС и сказал, что передал слова «министра» Трампу. «Мы хотим улучшения отношений с Турцией», — заявил Грэм.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против РПК и террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира». За сутки были убиты 174 боевика и как минимум 17 гражданских лиц.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.

Вован и Лексус разыгрывали также Эрдогана, генсека НАТО Йенса Столтенберга, британского певца Элтона Джона, президента Белоруссии Александра Лукашенко, ныне покойного сенатора США Джона Маккейна и других.

Источник: Лента.Ру