Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

25 февраля 2020     13
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия

Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Товарковском сахарном заводе в Тульской области. Бодин объяснил, что необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют поддерживать среднегодовые цены на сахар.

До 2016 года Россия была нетто-импортером сахара, но затем российские производители увеличили объем товара и по итогам сезона 2016/17 производство превысило внутреннее потребление. Чтобы продать излишки, необходимо было отправлять сахар не только на рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Однако в то же время начали снижаться мировые цены на сахар: они стали ниже, чем себестоимость у российских производителей. Распродать товар не удалось, поэтому в стране появились излишки, что обрушило внутренние цены: если в 2016-м оптовая цена килограмма сахара превышала 35 рублей, то сейчас она находится на уровне 20 рублей. Это привело к снижению рентабельности и убыткам, сказал Бодин.

По его мнению, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то придется закрывать и другие заводы. В «живых» останутся лишь те, у которых есть собственное производство сахарной свеклы, — они смогут оптимизировать издержки.

О том, что многие российских сахарные заводы могут обанкротиться, сообщалось в ноябре 2019-го. Самое сложное положение у компаний, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги.

Источник: Лента.Ру

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