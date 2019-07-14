Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу

Спортсменки из России Светлана Ромашкина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе синхронного плавания среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 14 июля.

Синхронистки набрали 95,9010 баллов. Второе место заняли Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь из Китая с 94,0072 баллами, третье — Марта Федина и Анастасия Савчук с 92,5847 баллами с Украины.

Ранее 13 июля Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе мирового первенства по водным видам спорта. Второе место заняла Она Карбонель из Испании, бронзу получила Юкико Инуи из Японии.

Чемпионат мира завершится 28 июля, в то время как для синхронистов соревнования продлятся до 19 июля.

Источник: Газета Известия