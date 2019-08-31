Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка

31 августа 2019     24
Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка

Сотрудники МЧС Дагестана пробили стену жилого дома, чтобы спасти застрявшего котенка. Видео спасательной операции опубликовано в Instagram-аккаунте местного МЧС.

На записи видно, как спасатель достает котенка из отверстия в стене. За кадрами слышны возгласы детей, которые радуются спасению животного. Его осмотрели ветеринары, он не пострадал.

Сотрудники МЧС предполагают, что котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома. Он провел там почти два дня. Хозяин одной из квартир услышал мяуканье через кухонную вытяжку и вызвал спасателей. Им пришлось проделать в стене отверстие перфоратором.

22 августа стало известно, что дальнобойщик из Саратова проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Мужчина заметил на дороге сбитое животное, у которого была сломана лапа и содрана шкура.

В ближайшем селе котенку не смогли помочь, поэтому он поехал вместе с дальнобойщиком в Екатеринбург. Дорога заняла 17 часов. Животное удалось спасти, но пришлось ампутировать лапу. В реабилитационном центре ему дали кличку Липтон. Водитель планирует забрать котенка себе.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Непомнящий не считает Максименко виновным в первом голе от «Браги»
Непомнящий не считает Максименко виновным в первом голе от «Браги»

01:21 Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий не согласился с ветераном «Спартака» Евгением Ловчевым в том, что голкипер Александр Максименко …


Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка
Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка

Сотрудники МЧС Дагестана пробили стену жилого дома, чтобы спасти застрявшего котенка. Видео спасательной операции опубликовано в Instagram-аккаунте местного МЧС. На …


Стали известны причины увольнения личной помощницы Трампа
Стали известны причины увольнения личной помощницы Трампа

Мадлен Вестерхаут, личная помощница американского президента Дональда Трампа, ушла в отставку из-за комментариев о дочерях главы государства Иванке и Тиффани …


Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения

Медсестры из Александровской районной больницы Владимирской области готовы отозвать заявления об увольнении, если им сохранят надбавки к зарплате. Об этом …


Трамп рассказал о намечающихся встречах с Си Цзиньпином и Меркель
Трамп рассказал о намечающихся встречах с Си Цзиньпином и Меркель

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре по-прежнему в силе. «Она не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты