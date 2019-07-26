Российские студенты инсценировали ограбление ради славы в Instagram и пожалели

26 июля 2019     15
Российские студенты инсценировали ограбление ради славы в Instagram и пожалели

Полиция города Ангарска Иркутской области задержала и возбудила уголовное дело в отношение двух студентов, которые инсценировали вооруженное ограбление местного кафе ради ролика для Instagram. Об этом сообщает информационное агентство «ИркСиб».

Дело возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса России — «Хулиганство». Молодые люди ворвались в ресторан быстрого питания с ружьем и в маске и потребовали деньги. Когда сотрудник общепита достал наличные из кассы, нападавший назвал случившееся розыгрышем и скрылся. Второй задержанный снимал происходящее на камеру.

При обыске у молодых людей изъяли ружье для страйкбола, которым они воспользовались для розыгрыша. По словам сибиряков, они устроили пранк ради яркого ролика для Instagram.

«Цель была — реакция людей. Ну и контент чтобы был. Хотели что-то новое сделать. Чтобы увидеть реакцию людей, как они вообще реагируют», — пояснил участник инсценировки на оперативном видео.

Оба студента находятся под подпиской о невыезде. Ролик с записью «ограбления», который один из задержанных разместил на своей странице в соцсети, был удален.

Статья 213 УК России предполагает наложение штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы сроком до пяти лет либо лишение свободы сроком до семи лет.

Источник: Лента.Ру

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