Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

10 марта 2020     15
Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля. На это обратил внимание TJournal.

Первый канал посвятил сюжет рассказу об «экономической стабильности в России». Ведущий не говорил о том, на сколько упал курс рубля и сколько составлял к вечеру 9 марта. Словосочетание «падение рубля» упомянули только один раз, в конце репортажа. Об этом сказал не ведущий, а эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Тонкаев. Специалист пояснил, что в настоящее время не видит фундаментальными причин для падения курса рубля и считает, что оно не может быть долгим.

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11:09 — 9 марта

В эфире «России 1» сюжет о финансовой ситуации в стране также вышел самым первым — в выпуске новостей в 20:00. В первую очередь в программе сосредоточились на теме падения цен на нефть. В репортаже рассказали о биржевой панике, которую спровоцировала Саудовская Аравия. Ближе к концу сюжета ведущий Эрнест Мацкявичюс задался вопросом, «как себя чувствует наш рубль». Зрителям показали график с текущим курсом, но не уточнили, за какой период и на сколько именно упала национальная валюта.

На НТВ сюжет о ситуации с рублем вышел вторым, уступив репортажу о новых зараженных китайским коронавирусом в Москве. В эфире также в первую очередь говорилось о проблемах на международных финансовых рынках и обвале цен на нефть. Ведущий Игорь Полетаев подчеркнул, что рубль «заметно снизился в цене», но рассказал про меры Центробанка и заверил в наличии денег из резервного фонда на покрытие убытков на 10 лет. В репортаже показали курс рубля к доллару и евро без указания того, как он изменился за один день.

9 марта на международной бирже и рынке FOREX курс российской валюты подошел к отметкам многолетних минимумов. Доллар был на уровне 75 рублей, а евро — больше 86 рублей. При этом торги на Московской бирже не проводились из-за выходного дня.

Ситуация сложилась таким образом из-за развала сделки ОПЕК+. Участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Москва посчитала договор невыгодным, так как с его помощью США выводят на рынки большие объемы сланцевой нефти. Саудовская Аравия после отмены договоренностей планирует нарастить объем добычи, а также обещает скидку покупателям.

Источник: Лента.Ру

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