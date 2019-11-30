Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с острова Хайнань в Китае

30 ноября 2019     11
Российские туристы вторые сутки не могут вылететь с острова Хайнань в Китае

Российские туристы вторые сутки не могут вылететь в Казань из аэропорта китайского курорта Санья (остров Хайнань). Как сообщает «РИА Новости», задержанный рейс авиакомпании I Fly отправится из Китая утром 1 декабря.

Представитель авиаперевозчика отметил, что задержка связана с закрытием на двое суток аэропорта Нанкина, откуда 29 ноября должен был вылететь самолет за россиянами.

По сообщению ТАСС, вылета ожидают 245 пассажиров.

На данный момент самолет на замену направлен в Санья, из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки вылет состоится 1 декабря в 06:30 (01:30 мск), – сказал он.

В авиакомпании также пообещали возместить туристам все затраты.

27 ноября сообщалось, что порядка 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы.

Источник: Газета Известия

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