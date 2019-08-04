Российские туристы застряли в Болгарии

4 августа 2019     22
Российские туристы застряли в Болгарии

Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air. Об этом агентству ТАСС сообщил почетный консул России в городе Бургас Тонко Фотев.

Перевозчик изменил расписание полетов из аэропортов Варны и Бургаса в Россию из-за проблем с самолетами. По словам Фотева, все пассажиры были обеспечены водой и питанием, часть из них размещена в гостиницах. Ситуацию взяло под контроль Министерство туризма Болгарии.

Задержки начались утром в субботу, 3 августа. Первым был отложен рейс на 05:20 мск из Бургаса, позднее также были задержаны дневные рейсы.

В июне специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу. Среди лучших в организации процесса оказались визовые центры Греции, Италии, Болгарии и Хорватии.

Источник: Лента.Ру

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