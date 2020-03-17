Российские туристы нашли замену закрытым из-за коронавируса странам

17 марта 2020     7
Российские туристы нашли замену закрытым из-за коронавируса странам

Российские туристы нашли замену странам, закрытым на карантин или ограничившим авиасообщение из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно полученным данным, россияне переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6 процента), Симферополь (41,3) и Сочи (40,4). Кроме того, путешественники стали чаще бронировать билеты в Калининград (27,2 процента), Новосибирск (22,8), Краснодар (19,3), Уфу (18,7), Казань (16,99), Самару (14,8) и Екатеринбург (12,7).

Вдобавок на десять процентов стали популярнее билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. При этом стоимость перелетов за последнюю неделю практически не изменилась. В целом же россияне с 9 по 15 марта бронировали перелеты внутри страны чаще, чем в период со 2 по 8 марта.

16 марта в Ассоциации туроператоров России назвали пляжные страны, доступные для отдыха в условиях пандемии коронавируса. К странам со спокойной эпидемиологической обстановкой относятся Вьетнам, Доминикана, Индонезия, Куба, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.

Источник: Лента.Ру

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