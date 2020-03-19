Российские туристы объяснили привлекательность Крыма для отпуска

19 марта 2020     16
Российские туристы объяснили привлекательность Крыма для отпуска

Российские туристы объяснили привлекательность поездок в Крым во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство участников опроса — 47 процентов — отправляются на полуостров ради осмотра достопримечательностей. «Там столько прекрасного, что до сих пор искренне не понимаю людей, которые отказываются от поездки в Крым из-за каких-то предрассудков», — заметил один из них.

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Еще 22 процента отдыхающих предпочитают «откисать на пляже», 17 процентов — надеются на оздоровление, а 14 процентов респондентов едут туда по делам. Также опрошенные сообщили, что выбирают Крым в качестве альтернативы привычным отпускным направлениям и вынуждены ехать туда из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что спрос на авиабилеты в Симферополь за последнюю неделю вырос на 41 процент.

25 февраля сообщалось, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продали рекордное число билетов за два месяца. Так, например, на поезд из Москвы купили 47 тысяч билетов в одну сторону, а из Санкт-Петербурга в то же направление было продано 42 тысячи билетов.

Источник: Лента.Ру

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