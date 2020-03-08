Российские Ту-142 подняли в небо британские истребители

Два российских противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над водами трех морей и Атлантического океана. При приближении самолетов к воздушному пространству Великобритании с авиабаз Лоссимут и Конингсби поднимались истребители Typhoon британских Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

ВВС Великобритании назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских самолетов и отметили, что оно было скоординировано с несколькими другими союзниками по НАТО.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота уточнил, что российские самолеты пролетали над нейтральными водами Норвежского, Северного и Баренцева морей. Полеты были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства на максимальную дальность с дозаправкой в воздухе от самолета-танкера Ил-78.

Ранее, в феврале, сообщалось, что британские ВВС были вынуждены поднять по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за пролетавшего недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95. Также два истребителя подняла Норвегия, а еще один, F-16, выпустили Нидерланды.

Источник: Лента.Ру