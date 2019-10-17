Российские ученые изобрели компактный очиститель для воды

В Томском политехническом университете (ТПУ) разработали компактные экономичные водоочистные комплексы на основе собственной технологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Уникальность [новой технологии] заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями», — пояснил главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории «Чистая вода» ТПУ Андрей Матвеев. Так, благодаря изобретению удастся обеспечить питьевой водой отдаленные населенные пункты России.

Комплекс представляет собой мобильный бокс площадью 24 квадратных метра и защищен от вандалов. Изобретение можно адаптировать под потребности разных населенных пунктов. Кроме того, разработанная учеными технология оснащена специальной системой дистанционного контроля, уточнил Матвеев.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.

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Источник: Лента.Ру