Российские ученые разработали «суперсталь» для Арктики

Ученые «Росатома» и акционерного общества «Уральская сталь» создали технологию промышленного производства стали, которая способна выдержать арктические морозы, сообщает пресс-служба государственного научного центра АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

В сообщении отмечается, что речь идет о стали с массовой долей никеля от 1,5 до 10 процентов, закрывающие температурный диапазон от минус 80 до минус 196 градусов. По своим характеристикам новый вид никельсодержащей стали превосходит существующие российские и иностранные аналоги, а также позволяет на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

«Использование стали типа 0Н6 позволит на 25 процентов снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и надежности», — сказал замдиректора Института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгений Якушев.

Он отметил, что освоение производства новых криогенных марок станет для российских предприятий возможностью выхода на рынок высокорентабельной продукции.

Источник: Лента.Ру