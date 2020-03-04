Российские феминистки захотели отменить концерт Линдеманна

Российские феминистки захотели отменить предстоящий в новосибирском «Экспо-центре» 17 марта концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна и направили соответствующую просьбу в мэрию Новосибирска. Заявление опубликовано в «Новосибирской Феминистской Группе» во ВКонтакте.

По словам представительниц группы, решение обусловлено тем, что музыкант ранее снял порнографический клип с россиянками, после чего в сети затравили их и вступившуюся за них феминистку Залину Маршенкулову. «Считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съемок и распространения порнографии», — добавили участницы группы.

Также феминистки заявили, что недопустимо эпатировать публику насилием и пиарить порнографию. Они призвали бойкотировать концерты музыканта, а также добавили, что Линдеманн должен понести ответственность за свои действия.

Ранее помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Роман Котик предложил запретить концерт Линдеманна после скандала с публикацией его порноклипа.

Клип на трек Till the End был снят в стиле жесткого порно и опубликован на популярном порносайте ранее в феврале. При этом Линдеманн сам появился в кадре.

Позднее снявшимся в клипе россиянкам начали поступать угрозы. Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис. Одна из жертв травли предоставила запись угроз Позднякова, в которой он говорил, что девушка «даже не представляет его ресурсов и возможностей». Кроме того, в своем стриме экстремист призывал убивать участниц съемок.

Источник: Лента.Ру