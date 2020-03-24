Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту

24 марта 2020     11
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту

В Омске вынесли приговор в отношении бывших заместителя губернатора региона Станислава Гребенщикова, министра строительства области Богдана Масана и его заместителя Евгения Скрудзина, исполнительного директора казенного учреждения области «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой. Об этом во вторник, 24 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Чиновники признаны виновными по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Приговором суда Гребенщикову назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, Масану — 2 года, Скрудзину в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Хорзовой — 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в виде 2 лет. Кроме того, всем фигурантам запрещено 2 года занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Как установлено судом и следствием, 29 декабря 2015 года чиновники решили сэкономить и с целью освоения выделенных бюджетных денег для реконструкции объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества “Саламандра”» организовали их выплату в сумме 14,9 миллиона рублей с расчетного счета «Омскоблстройзаказчик» на счет подрядчика «СтройИнвестКомплект». Однако работы подрядчиком на объекте не осуществлялись, а компания была признана банкротом. Кроме того, эта компания имела задолженность перед государством в сумме около 40 миллионов рублей.

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Источник: Лента.Ру

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