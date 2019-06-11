Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

11 июня 2019     10
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте. Информация об этом появилась в группе «Мотомосква» во «ВКонтакте».

Гибель Болдырева подтвердили его друзья. Блогеру было 33 года.

Авария произошла на трассе М4 «Дон». Очевидцы рассказали «Комсомольской правде», что Болдырев управлял мотоциклом ногами и снимал происходящее на камеру. Он врезался в автомобиль Fiat, который ехал перед ним.

Артем Болдырев вел канал Moto Nexus на YouTube, на который подписано более 280 тысяч человек. Свое последнее видео он опубликовал за день до аварии.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте. …


В Московской области погиб мотоблогер Артем Болдырев
В Московской области погиб мотоблогер Артем Болдырев

В Московской области погиб известный российский мотоблогер Артем Болдырев, который был автором YouTube-канала Moto nexus. Об этом 11 июня сообщает …


Старые знакомые: украинские партии представили списки кандидатов в Верховную раду
Старые знакомые: украинские партии представили списки кандидатов в Верховную раду

Политические партии Украины завершили сезон предвыборных съездов. На них были представлены основные претенденты на депутатский мандат в будущей Раде. Несмотря …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты