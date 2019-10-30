Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников

30 октября 2019     20
Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев назвал предателями тех людей, которые поддержали ирландца Конора Макгрегора, оскорбившего Хабиба Нурмагомедова и всех дагестанцев. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале Sport24.

Минеев подчеркнул, что его задевает поведение ирландца, приехавшего в Россию и начавшего издеваться над народом Дагестана. Хотя, заметил боец, сам он дагестанцем не является и в команде Нурмагомедова не тренируется.

Материалы по теме

16:27 — 24 октября

«Тут еще неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели», — поделился Минеев. Поэтому, считает спортсмен, многие «ощущают ближе к ирландцу, чем к соотечественникам».

25 октября несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах. В их поддержку позднее высказался отец Нурмагомедова.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились в очном поединке в октябре 2018-го. Россиянин одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger наблюдаются в нескольких странах мира. …


На Украине подрались депутаты (ВИДЕО)
На Украине подрались депутаты (ВИДЕО)

30 октября в Верховной Раде Украины произошла первая в нынешнем созыве потасовка между депутатами. Депутат от «Оппозиционной платформы» Николай Скорик, возмущенный …


СК возбудил дело об убийстве крымских детей, которое было совершено почти 80 лет тому назад
СК возбудил дело об убийстве крымских детей, которое было совершено почти 80 лет тому назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников детского дома в Ейске (Краснодарский край) …


В Севастополе предлагают увеличить площадь охранной зоны Ласпи
В Севастополе предлагают увеличить площадь охранной зоны Ласпи

Площадь охранной зоны памятника природы “Скалы Ласпи” могут увеличить в 3 раза – с 18,5 гектаров до 54.  Сейчас главное …


СКР расследует убийство 214 симферопольских детей в 1942 году
СКР расследует убийство 214 симферопольских детей в 1942 году

СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты