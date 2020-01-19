Российский боец Олейник победил американца на UFC 246

Российский тяжеловес Алексей Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

42-летний Олейник провел болевой прием во втором раунде. Россиянину удалось провести рычаг локтя, вынудив соперника сдаться. Для отечественного бойца победа стала первой в октагоне с сентября 2018-го.

В главном бою турнира UFC 246 сойдутся американец Дональд Серроне и ирландец Конор Макгрегор. Поединок пройдет в полусреднем весе.

В июле 2019-го Олейник уступил Уолту Харрису, а на российском турнире UFC в апреле он проиграл Алистару Овериму в главном поединке. В сентябре 2018-го российский тяжеловес победил Марка Ханта на первом турнире UFC в России.

После победы над Грином в активе Олейника 17 побед в UFC.

Источник: Лента.Ру