Российский боец Олейник победил американца на UFC 246

19 января 2020     34
Российский боец Олейник победил американца на UFC 246

Российский тяжеловес Алексей Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

42-летний Олейник провел болевой прием во втором раунде. Россиянину удалось провести рычаг локтя, вынудив соперника сдаться. Для отечественного бойца победа стала первой в октагоне с сентября 2018-го.

В главном бою турнира UFC 246 сойдутся американец Дональд Серроне и ирландец Конор Макгрегор. Поединок пройдет в полусреднем весе.

В июле 2019-го Олейник уступил Уолту Харрису, а на российском турнире UFC в апреле он проиграл Алистару Овериму в главном поединке. В сентябре 2018-го российский тяжеловес победил Марка Ханта на первом турнире UFC в России.

После победы над Грином в активе Олейника 17 побед в UFC.

Источник: Лента.Ру

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