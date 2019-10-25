Российский боец MMA вступился за дагестанцев после нападок Макгрегора

25 октября 2019     21
Российский боец MMA вступился за дагестанцев после нападок Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в Instagram отреагировал на нападки ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанцев.

Минеев назвал Макгрегора «конченым алкоголиком и наркоманом», а тех, кто аплодировал ирландцу после нелестных слов о дагестанцах, — «кончеными чертями». «Ни один мужчина на пресс-конференцию не пришел чисто из солидарности к Хабибу. А те, кто пришли, пытались высказать свое недовольство, но им просто этого не дали», — отметил боец.

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16:27 — 24 октября

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

Тогда же ирландец объявил о возвращении в октагон. 18 января Макгрегор проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался. Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

Минеев известен по выступлениям в Fight Nights Global. Всего он одержал 13 побед, потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Источник: Лента.Ру

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