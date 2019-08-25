Российский боксер Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

24 августа 2019     15
Российский боксер Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, одержав победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом. Об этом сообщило ТАСС в субботу, 24 августа.

12-раундовый поединок прошел в Челябинске.

Отмечается, что теперь у 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Для 28 летнего Ярда это было первое поражение после 18 побед.

Накануне сообщалось, что российские эксперты пришли к выводу, что шансы на победу у Ковалева выше.

Источник: Газета Известия

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